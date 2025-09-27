中山4R・新馬戦（ダート1800メートル）8番人気ケントン（牡＝田島、父リアルスティール）が上がり最速の脚で差し切り勝ち。2番手追走から一度はポジションを下げるも、4角大外から強気に進出。直線は先に抜け出した2着馬を突き放し2馬身差をつけた。佐々木は「調教よりも動き出しの反応が良くて実戦でも目立っていた。まだ競馬の流れが分かっていなくて、動き出しなど理解していないところがある。使いながら覚えていってい