女優の有村架純が26日、自身のインスタグラムを更新。イタリア・ミラノで撮影されたオフショットを公開し、その美脚が際立つ姿に「脚長すぎ」「細くてきれい」と称賛の声が寄せられている。【写真】有村架純海水浴ショット公開30代初の写真集より有村は現地時間25日、ミラノで行われた「プラダ 2026年春夏ウィメンズコレクション」のランウェイショーを観覧。「ビビットなオレンジを基調とした舞台にシンプルで優しい色