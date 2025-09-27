SKE48・相川暖花が、9月22日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 相川暖花©光文社/週刊FLASH 写真◎フジシロタカノリ 「週刊FLASH」9月22日発売号©光文社/週刊FLASH SKE48の7期生、相川暖花が「FLASH」に初登場。相川はSNSで「本日の握手会、ヲタク約1名」というポストがバズって話題になり、9月発売のシングルでは活動10年で初めて選抜メンバー入りを果たした時の人。初ソログラビアは5ページにわたり、