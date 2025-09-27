◆米大リーグレッドソックス４ｘ―３タイガース（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が渡米後初の美酒に酔いしれた。レッドソックスは２６日（日本時間２７日）、本拠のタイガース戦、９回にラファエラの右翼への三塁打でサヨナラ勝ちし４年ぶりのポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。「４番・ＤＨ」に入った吉田正尚外野手が３安打１打点で逆転勝ちに大き