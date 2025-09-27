９月２７日の阪神３Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１４頭立て、リーガルスプレンダが競走除外）は単勝１番人気だったフォーゲル（牡、栗東・斉藤崇史厩舎、父アルアイン）が直線で抜け出し、２着に２馬身差で完勝した。勝ち時計は１分９秒１（良）。管理する斉藤崇調教師はこれがＪＲＡ通算３００勝となった。モレイラ騎手を背に好スタートを決めると、道中は６、７番手の外めを追走。ラスト１ハロンで併走していたトッ