女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが今年の夏を振り返るとともにポニーテール姿を公開した。２７日までに更新した自身のインスタグラムに「夏フェス駆け抜けたね〜今年も楽しい思い出いっぱい出来た」と振り返り、「最近は長袖で過ごせる日が増えてきて嬉しい」と投稿。ポニーテール姿を見せるとともに、今月２０日に出演した「ＲＯＣＫＩＮＪＡＰＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ」