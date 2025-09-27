９月２７日の阪神３Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１４頭立て、リーガルスプレンダは競走除外）で、フォーゲル（牡２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父アルアイン）が勝利。管理する斉藤崇史調教師＝栗東・フリー＝は現役６９人目となるＪＲＡ通算３００勝を達成した。１６年３月１９日に中京１２Ｒのゴールドエッセンスで初勝利をマークし、通算２５４２戦目での到達となった。今年の日本ダービーなどＧ１・９勝を含む重賞２６