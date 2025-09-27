日本航空（JAL）は、東京/羽田〜長崎線の就航50周年を記念した御翔印を9月1日から販売している。5月1日に同路線が就航50周年を迎えたことを記念したもの。「長崎空港」の文字は、JALふるさとアンバサダーが一筆一筆書き上げた。中央には、長崎-羽田線を主に運航するボーイング737型機の機影と長崎空港の滑走路をデザインし、特別に制作した長崎-羽田線就航50周年記念ロゴを添えた。価格は600円（税込）で、数量限定となる。販売場