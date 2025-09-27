30号に到達する会心の一発を放った鈴木(C)Getty Images不振に悩んだ31歳のスラッガーだったが、その成績を大台に乗せた。現地時間9月26日に行われたカージナルス戦で鈴木誠也（カブス）は、「5番・右翼」で先発出場。7回に今季30号となる満塁本塁打をマーク。12-1で大勝したチームに貢献した。【動画】鮮やかな打ちっぷり！ 鈴木誠也の節目の30号シーン会心の一打だった。カブスが6点リードの7回、1死満塁の局面で第4打席を