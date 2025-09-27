俳優の杉浦太陽が26日に自身のアメブロを更新。情報番組『おはリナ！』（TOKYO MX）が最終回を迎えたことを報告した。この日、杉浦は「TOKYOMX おはリナ！最終回お疲れ様でした」と切り出し「僕は水曜日でラストでした」と報告。「1年間、早起きして頑張りました」と振り返った。続けて「政治や情報番組の勉強になりました」と番組を通して得た経験について明かし「終わるのは寂しいですが！とてもいい経験になりました」と心境を