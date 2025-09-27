タレントの辻希美が26日に自身のアメブロを更新。帰宅した次男・昊空（そら）くんの行動に助けられたことを明かした。この日、辻は「学校から帰宅したそっちゃんがゆめにミルクあげてくれた助かる」と昊空くんが次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの世話をしてくれたことを報告。「の間に私は家事、夕飯準備をささっと」と明かした。続けて、夕食のメニューについて「今夜はカレー カレーは神」とつづり、ブログを締めくくった。