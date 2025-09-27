タレントの北斗晶が26日に自身のアメブロを更新。愛犬たちが5歳の誕生日を迎えたことを報告した。この日、北斗は「今日は…でんでん&りんりんの5歳のお誕生日」と切り出し「愛犬のお誕生日は好きではないけど（また、年をとってしまったと思うとね〜）」と正直な心境を吐露。しかし「可愛いでんでんとりんりんのお誕生日なのでもちろん大好きなささみ肉を蒸してケーキは大好物のコラソンのカップケーキでお祝いをしました」と