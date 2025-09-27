この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 妻の心の声を代弁? 終電帰宅の夫に“物申す”猫の表情に2.6万いいね もんちこ(＠tatatano129)さんの投稿です。猫ミームをはじめ、ペットの表情や動きにコメントをつけた投稿が、人気を集めていますよね。もんちこ