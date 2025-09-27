中島裕翔が主演を務め、弁護士を熱演する「連続ドラマＷ シリウスの反証」 冤罪の救済に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリー「連続ドラマＷ シリウスの反証」がＷＯＷＯＷで2026年1月に放送・配信される。そして、本作の主演を俳優・中島裕翔が務めることも決まった。冤罪被害者の救済に取り組む団体「チーム・ゼロ」に所属する弁護士・藤嶋翔太(中島)のもとに、1通の手紙が届く。「信じてくれ、俺はやってない」。そ