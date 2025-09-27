２０１５年のセ・リーグ首位打者でヤクルトの川端慎吾内野手（３７）が２７日、東京都内の球団事務所で記者会見し、「今シーズンを持ちまして引退することになりました」と述べ、今季限りでの現役引退を表明した。川端は大阪府出身。市和歌山商高（現・市和歌山高）から２００６年に高校生ドラフト３巡目でヤクルトに入団。１５年に打率３割３分６厘で首位打者、１９５安打をマークして最多安打のタイトルを獲得し、同年のリー