俳優・清野菜名が３０日から全国公開となるロッテ「キシリトールオーラテクトガム」の新テレビＣＭ「歯垢を減らす新習慣」篇に、磯野貴理子（６１）、森尾由美、松居直美と出演することが２７日までに分かった。磯野、森尾、松居の３人は、３０年ぶりのテレビＣＭ共演という。３人は撮影にともない、ＰＲ企画として寄せられた質問に答える「お悩みトーク」を行った。ＣＭのテーマにちなみ「なかなかものが減らないのですが