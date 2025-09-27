ロッテは27日、9月30日の楽天戦で今シーズン限りで引退を発表した美馬学投手とのコラボメニューを引退記念として復刻販売することになったと発表した。今回、復刻販売する商品は、サワークリームを乗せたジューシーなハンバーグをホットドッグ用のバンズで挟んだ「美馬ドッグ」、美馬投手の好物である餃子を使用した「美馬っちの揚げポン餃子」、優しい甘さと塩味の絶妙なバランスで試合観戦中にも気軽に食べられる「美馬っち