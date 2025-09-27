ヤクルト・川端慎吾内野手（３７）が２７日、今季限りで現役を引退すると発表した。同内野手は都内の球団事務所で引退会見を行った。「悩んで悩んで決断することができなかった。この辺で身を引くのがベスト」と決断に至った経緯を明かした。「山あり谷あり。良いことも悪いこともたくさんあった。腰の手術もした」としみじみ語った。自ら「涙もろい」と苦笑いを浮かべていた通り会見中、目は真っ赤で涙ぐむシーンもあった。