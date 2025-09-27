普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「詩歌」はなんて読む？「詩歌」という漢字を見たことはありますか？なんだか素敵な漢字ですよね。詩や歌を表す常識漢字です。一体、「詩歌」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスク