名古屋市内の国道で27日朝、乗用車6台が絡む事故があり、6人が病院に運ばれました。全員意識があり、命に別条はないということです。27日午前8時ごろ、東区葵1丁目の芸術創造センター前の信号交差点で、乗用車が車3台に追突するなどしました。消防などによりますと、追突した乗用車は事故の直前に、中区の信号交差点で車1台に追突する事故を起こした後、約300メートル走行し、別の1台にも接触する事故を起こした