取締時の対応で「現行犯逮捕」される可能も！2025年9月21日から9月30日までは、秋の全国交通安全運動がおこなわれています。一般的に交通安全運動期間中は各地で事故防止の啓発イベントが実施されるほか、警察による交通違反の取り締まりが強化されます。そのような中、静岡県静岡市葵区の県道において速度超過の疑いで、静岡市清水区に住む自称・会社役員の男（48歳）が現行犯逮捕されました。【画像】飲酒運転は絶対ダメ！