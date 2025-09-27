９月２７日の中山４Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、佐々木大輔騎手が騎乗した単勝８番人気のケントン（牡２歳、美浦・田島俊明厩舎、父リアルスティール）が勝利した。勝ちタイムは１分５５秒６（良）。スタートから出していき２番手を確保。上がってきた馬に一時はポジションを譲るも、３角手前から追い出すと最後までしぶとく脚を伸ばし２馬身抜け出した。上がり３ハロンは最速の３７秒７。佐々木騎