ロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏが２２日に行われたライブの写真を公開した。「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」は今月１５日に出演予定だった「ＲＯＣＫＩＮＪＡＰＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ」をＨｉｒｏの体調不良により出演をキャンセルしていた。Ｈｉｒｏは２７日までに更新した自身のインスタグラムに、「仙台Ｄａｙ１。たくさん心配かけてごめんね。そして心配してくれて本当にあり