ＭＢＳテレビが２７日、秋の改編会見を行った。この日をもって、バラエティー番組「所さんお届けモノです！」が放送終了を迎えた。田淵伸一毎日放送総合編成局長は「２０１７年４月から８年半にわたって、本当に多くの方に支えていただいたと思っております。視聴者の皆様、取材にご協力いただいた全国の皆様、そしてご出演いただいております所ジョージさんをはじめ、その他の出演者の皆様に改めてこの場で御礼を申し上げたい