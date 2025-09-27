◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）昨年のこのレースの２着馬で、前走のセントウルＳ３着から悲願のＧ１初制覇を狙うトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は９月２７日、最終調整で好仕上がりをアピールした。美浦・坂路を６７秒２―１４秒５で駆け上がり、我慢が利いた走りだった。高柳瑞調教師は「（気配は）いいんじゃないですか。変わらずにきて