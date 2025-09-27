主人公のさとみは29歳。実の兄の嫁にあたるゆみこは、子育てを理由にさとみの実家を便利な休憩所のように使い、さとみの両親を疲れさせていました。図々しすぎる振る舞いにモヤモヤを募らせ、ついに行動を起こします。『図々しすぎる兄嫁』をごらんください。 兄の妻・ゆみことカフェで再会したさとみ。しかし、ゆみこは義両親であるさとみの親に甘えすぎていたことを悪びれる様子もない。さらに「孫のために」と両親に高価な服