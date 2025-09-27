849テスタロッサはフェラーリを最も情熱的に体感する人々に向けた新たな一章 フェラーリ849テスタロッサ｜プロダクトマーケティングマネージャーのマルコ・スペッソット氏（写真左）とフェラーリ・ジャパンのドナーと・ロマニエッロ社長（同右） 今月9日にミラノでワールドプレミアされた新型「849テスタロッサ」が、早くも日本で初披露された。「赤いヘッド」を意味するテス