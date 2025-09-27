トランプ政権の誤った情報発信によって、アメリカ国内では混乱が起きている。そうした政権の誤りをチェックしていくのがメディアだが、トランプ政権は報道への圧力を加速させ、正しい情報が国民に届かなくなるという危機感が広がっている。【映像】トランプ氏「自閉症のリスクを非常に高める」「その使用は自閉症のリスクを非常に高める可能性があるということだ」（トランプ大統領）9月22日、アメリカのトランプ政権が発表し