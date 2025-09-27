タレントの青木さやか（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。高校1年生の長女（15）のための手作り弁当を披露した。【写真】「愛情が溢れていますね」「どれも美味しそう」青木さやかが高1娘に作った弁当段々と秋めいてきたこの頃。この日も「気持ちのよい朝」で、午前6時から料理作りがはかどったという。作ったのは「たけのことゴボウの炊き込みご飯」「娘のお弁当のハンバーグ」「きゅうり茄子茗荷の浅漬け」「わた