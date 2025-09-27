プロ野球・巨人は27日の公示で泉圭輔投手を抹消し、グリフィン投手を登録しました。泉投手は、10試合のリリーフ登板で防御率5.84の成績。9月4日のヤクルト戦で2回途中4失点(自責3)を喫していましたが、直近3試合は無失点。前日26日のDeNA戦では、4回からリリーフ登板し、2四球を出すも無失点で切り抜けていました。登録されたグリフィン投手は、12試合の先発を含む今季13試合の登板で6勝1敗、防御率1.18の成績。27日のDeNA戦に先発