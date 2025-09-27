神奈川県警伊勢佐木署は２６日、住所不定、無職の男（７５）を現住建造物等放火未遂容疑で逮捕した。発表によると、男は２６日午前４時４５分頃、横浜市中区の同署寿町交番のドアに段ボールを立てかけてライターで火をつけ、建物を焼損させようとした疑い。交番内にいた署員が気がついて消火した。調べに対し、「間違いない」と容疑を認めているという。同署によると、同日午前２時〜同６時４５分頃、交番の半径約１キロ圏内