きのう、横浜市の交番に放火しようとしたとして、75歳の男が逮捕されました。付近では、ほかにも4件の不審火が相次いでいました。警察によりますと、住所不定無職の松村一夫容疑者（75）はきのう午前5時ごろ、横浜市中区の交番のドアに火をつけようとした疑いがもたれています。松村容疑者はライターで段ボールに火をつけ交番のドアに立てかけたとみられていて、当時、交番の奥で書類作成をしていた警察官が消火しました。松村容疑