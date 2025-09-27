きのう夜、札幌市の公園で男性がクマに襲われけがをしました。警察やハンターなどが警戒を続けています。きのう午後8時ごろ、札幌市西区の平和丘陵公園で、犬の散歩をしていた43歳の男性がクマに襲われ右腕にけがをしました。命に別状はありません。警察によりますと、男性は親子とみられるクマ2頭と遭遇し、前脚で襲われた後、近くの家に逃げ込んだということです。近隣住民「獣の威嚇するような声は聞いていた。聞いたことない今