ＭＢＳは２７日、大阪市内で１０月期の番組改編発表を行い、６月２１日から放送休止していた元ＴＯＫＩＯの国分太一がレギュラー出演していた「ＴＯＫＩＯテラス」を今月をもって完全に終了すると発表した。国分はコンプライアンス違反を理由に無期限で活動休止することを６月２０日に発表。以後、同局によると事務所側に複数回にわたって説明を求めてきたが、現在までに詳細な説明を得ることはできなかったという。八木航平