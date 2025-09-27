26日夜に男性がクマに襲われけがをした北海道・札幌市の公園で、ハンターが駆除のため周辺の山に入りました。ハンター：ガサガサとそしゃく音がしたら（クマが）上にいるかもしれない。住宅街があることを考えてほしい。バックレストがない方向には撃たない。札幌市西区の平和丘陵公園では27日午前8時40分ごろ、打ち合わせを終えたハンターや警察が山に入りました。この公園では26日午後8時ごろ、犬の散歩をしていた40代の男性がク