私はアイ（28）。高校を卒業し、地元採用で就職して入社10年目。現在は夫婦2人暮らしです。職場では若手の女性社員のなかから毎年1人、リーダーという名の雑用係を決めています。けれど私は打診されるたび、のらりくらりと拒否しつづけてきました。余計な仕事が増えるだけだし何のメリットもないからです。今回は本社から異動してきたばかりのミサキさんに決まりました。世の中、優しければ優しいほど損をする……。私はそんな生き