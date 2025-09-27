海の幸と海のごみの現状について知ってもらい大切な海を未来につなぐ方法について考えようというイベントがRSKで開かれています。 【写真を見る】海の幸とごみの現状を知って大切な海を未来につなぐ方法を考えよう海の恵を味わえるマルシェも【岡山】 「ルネッサンス」 タレントの田村亮さんや山田ルイ53世さんらが、海の魅力についてユーモアを交えながら語り合いました。日本財団が展開する「海と日本プロジェクトin