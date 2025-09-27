昨年亡くなったスペインの芸術家、ルイス・ペッサさんを追悼する展覧会が岡山県津山市で開かれています。 【写真を見る】スペインの芸術家、ルイス・ペッサさんを偲ぶ展覧会初期から晩年までの版画など約60点展示【岡山・津山市】 去年のクリスマスイブに95歳でこの世を去ったスペインの芸術家、ルイス・ペッサさんを偲ぶ展覧会です。「抽象表現」を経て、晩年は「具象」に回帰したというルイスさん。会場には初期から晩年まで