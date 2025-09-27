ソフトバンクの杉山一樹投手（27）が27日、単独のリーグ最多セーブ＆初の胴上げ投手を狙う。今季はここまでリーグ最多タイの63試合に登板し、3勝4敗、29セーブ、10ホールドで防御率1・89。守護神ロベルト・オスナの不振もあって6月中旬から本格的に抑えを務めたにも関わらず、西武平良海馬とトップで並んでいる。6日ぶりのマウンドとなった26日の楽天戦（楽天モバイルパーク）でも、9回を3人でぴしゃりと抑えて1点差を守り切