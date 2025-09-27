＜中国新聞ちゅーピーレディース最終日◇27日◇芸南カントリークラブ（広島県）◇6555ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーは最終ラウンドが進行中。25歳ルーキーの平塚新夢（ひらつか・あむ）が前半で2つ伸ばし、トータル10アンダー・単独首位でラスト9ホールに入った。【写真】印象ガラリ平塚新夢の私服姿平塚は2017年5月の同ツアー「静ヒルズレディース 森ビルカップ」で史上5人目のアマチュア優勝を達成