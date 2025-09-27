10月19日に、熊本西環状道路で新たな区間が開通します。 一足先に記念のイベントが開かれています。 熊本西環状道路は、熊本市北区下硯川町から南区砂原町までを結ぶ、全長約12kmの自動車専用道路です。 10月19日には花園ICから池上熊本駅ICまでの約4.6kmが新たに開通する予定で、今日（9月27日）はそれを記念するイベントが行われています。 記者「このイベントでは、開通したら歩けない場所、普段は近くで見ることができない