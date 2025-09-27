◇テニス男子木下グループ・ジャパン・オープン第4日（2025年9月27日東京・有明テニスの森公園）車いすの部シングルス1回戦で、第1シードで世界ランキング1位の小田凱人（19＝東海理化）が城智哉（22）を6―0、6―0のストレートで下し、準決勝進出を決めた。小田は今月の全米オープンで、史上最年少の19歳で生涯ゴールデンスラム（パラリンピックと4大大会を全て制覇）を達成。今大会は全米後初実戦の凱旋試合だったが、初