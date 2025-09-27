熊本市は10月1日から自動運転のバスを「中心市街地で」実験的に走らせます。 自動運転バスによる実証運行はJR南熊本駅と花畑広場前の間で運賃無料で行われます。 熊本市大西一史市長「運転手不足で減便をして公共交通から遠ざかる悪循環に。新しい技術は非常に重要になってくる」 今年6月までは熊本城周辺で実施され、それに続く第2弾です。 車両は定員15人、運転手が同乗するものの基本的に運転操作をしない「自動運転レベ