２７日午前５時５５分頃、長野市戸隠豊岡の畑で近くの農業女性（７８）がクマに襲われたと、住民から１１９番があった。長野中央署や市消防局によると、女性は顔や腕などを引っかかれた。軽傷とみられ、命に別条はないという。同署によると、クマは成獣で子グマを連れていたとみられるという。署員や市職員、猟友会員が捜索している。現場は市立戸隠小学校から北に約１キロで、住宅や畑が点在している。