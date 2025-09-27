「マリナーズ−ドジャース」（２６日、シアトル）マリナーズがまさかの珍プレーで同点機を逃した。三回１死二、三塁からスアレスがセンターへ特大の飛球を打ち上げた。犠飛には十分で、パヘズがキャッチすると三塁走者のローリーがスタート。ここでパヘズが好判断を見せ、三塁へ好送球。二塁走者のネイラーが三塁でタッチアウトになった。ローリーはスピードを緩めており、審判団はホームベースを踏むよりも二塁走者のタッ