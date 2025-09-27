27日早朝、愛知県常滑市の名鉄常滑線の線路内で、人が電車にはねられ死亡しました。27日午前5時半ごろ、常滑市蒲池町の名鉄常滑線の線路内で、中部国際空港発、名鉄岐阜行きの準急電車に、年齢や性別が分からない1人がはねられ、その場で死亡が確認されました。電車にはおよそ60人が乗っていましたが、ケガはありませんでした。警察によりますと、電車の男性運転士(34)は「線路内に人が立っていた」などと話しているという