【モデルプレス＝2025/09/27】なにわ男子が出演するテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜）の「TELASA（テラサ）」オリジナルコンテンツ【2ミニッツダンスバトル】が、27日16時から配信スタートする。【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”◆なにわ男子、完全個人戦でダンス対決なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、【逆転】をテーマに毎週さまざまな企画に全