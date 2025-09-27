国内最大級の竜巻被害のあった牧之原市に、県内の企業グループが企業版ふるさと納税を通して寄付金1000万円を贈呈しました。26日、牧之原市に寄付金を贈呈したのは、サプリメントなどの製造・販売を行うAFC-HDグループの15社です。これは9月5日、牧之原市で発生した国内最大級の竜巻による被害を受けて行われたもので、AFC-HDグループは企業版ふるさと納税を通して1000万円を寄付しました。（AFC-HDグルー