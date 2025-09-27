【モデルプレス＝2025/09/27】冤罪の救済に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリー「連続ドラマＷ シリウスの反証」が、WOWOWにて2026年1月に放送・配信されることが決定。主演は俳優の中島裕翔が務める。【写真】中島裕翔、実弟との2ショット◆中島裕翔主演「連続ドラマＷ シリウスの反証」放送・配信決定中島が演じるのは弁護士の藤嶋翔太。冤罪被害者の救済活動に取り組む団体「チーム・ゼロ」に所属し、25年前に岐阜県郡