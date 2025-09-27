【モデルプレス＝2025/09/27】フルート奏者のCocomiが27日、自身のInstagramを更新。京都を訪れた際のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】Cocomi、美脚スラリのミニワンピ姿◆Cocomi、ミニ丈私服姿で京都満喫Cocomiは「京都でのプチ動画たち。」とつづり、ショートパンツやミニワンピースを着用した自身の姿を公開。スラリとした美しい脚を披露し、京都の街並みを満喫している様子がうかがえる。この投稿に